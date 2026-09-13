Хлапета стават пирати на остров Св. Анастасия
Остров Света Анастасия ще падне в плен на страховити пирати. При това не само веднъж. Морските разбойници ще атакуват острова всеки четвъртък до края...
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Остров Света Анастасия ще падне в плен на страховити пирати. При това не само веднъж. Морските разбойници ще атакуват острова всеки четвъртък до края...
Някогашните идеологически разходки вече са туристическа дестинация
Бургас. Шефът на остров Света Анастасия ще бъде избран след тайна задача. Каква ще бъде тя от община Бургас пазят в тайна. Знае се единствено, че изп...