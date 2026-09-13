Български победи на турнира в Острава
Тихомир Иванов е №1 в скока на височина, Инна Ефтимова бе най-бърза на 60 м
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Тихомир Иванов е №1 в скока на височина, Инна Ефтимова бе най-бърза на 60 м
Рускинята преодоля 2,06 м в Острава, не успя на 2,10 м
Стара Загора. Експонати на регионалния исторически музей в Града на липите от времето на късната Римска империя са един от основните акценти в междуна...
Прага. Над 30 фенове са задържани в Острава около дербито "Баник" - "Спарта" Пр (1:1), информират чешките медии. Първите десет души са били арестувани...