Нина Добрев заряза Остин
Седем месеца. Толкова издържа връзката на Нина Добрев и Остин Стоуел. Нашенката заряза актьора от "Камшичен удар" и вече е в клуба на "All The Single...
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Седем месеца. Толкова издържа връзката на Нина Добрев и Остин Стоуел. Нашенката заряза актьора от "Камшичен удар" и вече е в клуба на "All The Single...
Стоуел пристигна на Френската ривиера, за да види любимата си Нина Добрев се радва на прекрасна лятна почивка. Първо тя посети галавечеря на луксозна...
Двамата актьори били лудо влюбени Нина Добрев се появи с новото си гадже на бебешко парти в Холивуд преди седмица. Пред всички тя e представила Остин...