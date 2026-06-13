АБВ обсъжда оставката на Първанов
Очаква се днес националният съвет на АБВ да обсъди оставката на лидера си Георги Първанов, който миналата седмица обяви, че е готов да напусне поста....
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Очаква се днес националният съвет на АБВ да обсъди оставката на лидера си Георги Първанов, който миналата седмица обяви, че е готов да напусне поста....