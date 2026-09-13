Български Остап Бендер заблуждава тютюнджиите, че е „спасител” на София БТ
Български Остап Бендер заблуждава тютюнджиите, че е „спасител" на София БТ. Синдикалисти му помагат. Фирмата „Ронахия Шави Къмпани", за която адвокат...
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Български Остап Бендер заблуждава тютюнджиите, че е „спасител" на София БТ. Синдикалисти му помагат. Фирмата „Ронахия Шави Къмпани", за която адвокат...
Врачански влизал в бой за жена
Васил Самарски се е забъркал в шумен скандал в град Толиати