Почина основателят на култова метъл група
Бандата оказва значително влияние върху екстремната музика
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Бандата оказва значително влияние върху екстремната музика
Той си е отишъл на 72 години
Д-р инж. Колю Колев си отиде на 86 години
Гигантът за онлайн търговия отчете тримесечна печалба от 513 млн. долара Креативният бизнесмен Джеф Безос започва дейността си с дървен стол, направе...
Основателят на сайта Уикилийкс Джулиан Асандж ще напусне посолството на Еквадор в Лондон в петък (5 февруари) и ще приеме да бъде арестуван от британс...
Основателят на веригата хипермаркети "Била" Карл Влашек почина в неделя в австрийския град Грац на 97-годишна възраст, съобщи "Блумбърг". Богаташът б...