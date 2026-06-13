Идва осми епизод на "Междузвездни войни"
Осмият епизод на "Междузвездни войни" ще излезе на екраните на 26-и май 2017-та година. Режисьор на лентата ще бъде Райън Джонсън. Това съобщи ръковод...
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Осмият епизод на "Междузвездни войни" ще излезе на екраните на 26-и май 2017-та година. Режисьор на лентата ще бъде Райън Джонсън. Това съобщи ръковод...