Оскар Писториус влезе за 6 г. в затвора
Южноафриканският олимпийски атлет Оскар Писториус бе осъден на 6 години затвор за убийството на приятелката си Рийва Стинкамп. Присъдата влезе в сила...
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Южноафриканският олимпийски атлет Оскар Писториус бе осъден на 6 години затвор за убийството на приятелката си Рийва Стинкамп. Присъдата влезе в сила...
Оскар Писториус бе пуснат под гаранция с решение на съда днес. Това стана след като миналата седмица апелативният съд на Република Южна Африка отмени...
Олимпийският атлет Оскар Писториус бе признат за виновен за убийство. Това стана ясно след като апелативният съд на Република Южна Африка отмени присъ...
Убиецът излежава присъдата в палат с басейн Параолимпийската звезда Оскар Писториус бе пуснат от затвора. Печалният атлет прекара едва десет месеца о...
Олимпийският атлет Оскар Писториус, който бе пратен в затвора за убийството на приятелката си, ще бъде преместен под домашен арест другия вторник, съо...
Подкрепа в затвора получи Оскар Писториус. Параолимпиецът на ЮАР вече излежава 5-годишната си присъда за непредумишлено убийство. 46-годишният Радова...
От организационния комитет на Олимпиадата през 2016 г. в Бразилия изразиха своята готовност да позволят на лекоатлета затворник Оскар Писториус да уча...
Претория. Южноафриканският лекоатлет и параолимпиец Оскар Писториус бе осъден на пет години затвор за убийството на приятелката си Рийва Стийнкамп. О...
Южноафриканския атлет Оскар Писториус бе вкаран в затвора за срок от пет години за убийството на приятелката си Рийва Стийкамп. Съдията също така дад...
Претория. Южноафриканскиятлекоатлет Оскар Писториус трябва да излежи присъда от поне 10 години за убийството на приятелката си Рива Стеенкамп, обяви д...
Претория. Южноафриканският лекоатлет Оскар Писториус бе намерен за виновен по обвинението за убийство по непредпазливост на приятелката си. Съдията на...
Параолимпиецът Оскар Писториус изненадващо бе обявен за невинен по основното обвинение за предумишлено убийство на своята приятелка. Ако беше признат...
Оскар Писториус няма да отърве затвора. Това е мнението на главния прокурор по делото Джери Нел срещу атлета с два ампутирани крака, обвинен в убийств...
Писториус пледира, че случилото се с приятелката му Рийва Стийнкамп е нещастен инцидент
Съдебният процес срещу най-известния параолимпиец Оскар Писториус ще може да бъде предаван по телевизията, реши съдия Дънстен Мламбо. Южноафриканския...
Претория. Отложиха делото срещу олимпиеца с два ампутирани крака Оскар Писториус за 19-и август. Атлетът е обвинен в убийството на приятелската си, ко...