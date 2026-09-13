Всичко за Оса

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Оса едва не уби мъж с байпас

Оса едва не уби мъж с байпас

Оса едва не уби мъж от Радомир с байпас на сърцето. Насекомото се вмъкнало в кутията му с безалкохолна бира, но той не го видял и когато отпил, ос...

03 септември | 15:10
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Оса едва не уби мъж

Оса едва не уби мъж

Благоевград. 62-годишен мъж от Благоевград е в реанимация, той изпаднал в алергичен шок след ухапване от оса, съобщи БГНЕС. Инцидентът станал в благое...

29 юни | 17:58
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Насекомо уби 63-годишен мъж

Насекомо уби 63-годишен мъж

Благоевград. 63-годишен мъж почина в реанимация на МБАЛ-Благоевград, след като е бил ухапан от насекомо. Димитър Х. е от благоевградското село Церово,...

01 май | 12:06
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