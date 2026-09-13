Жена загина сле ухапване от оса
60 годишна жена издъхна само 10 минути след като бе ужилена от оса. Драмата се разгигра в село Малко село, община Котел в събота привечер. Нехиде била...
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60 годишна жена издъхна само 10 минути след като бе ужилена от оса. Драмата се разгигра в село Малко село, община Котел в събота привечер. Нехиде била...
Оса едва не уби мъж от Радомир с байпас на сърцето. Насекомото се вмъкнало в кутията му с безалкохолна бира, но той не го видял и когато отпил, ос...
Благоевград. 62-годишен мъж от Благоевград е в реанимация, той изпаднал в алергичен шок след ухапване от оса, съобщи БГНЕС. Инцидентът станал в благое...
Благоевград. 63-годишен мъж почина в реанимация на МБАЛ-Благоевград, след като е бил ухапан от насекомо. Димитър Х. е от благоевградското село Церово,...