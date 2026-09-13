Наплив към оръжейните ни заводи, военният министър с признание
България е огромен производител на боеприпаси спрямо съотношението на населението и икономиката
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България е огромен производител на боеприпаси спрямо съотношението на населението и икономиката
България не е изнасяла и не изнася оръжие с директен получател Украйна
С почти 100% до 112 млн. лв. ще се увеличат поръчките за българските предприятия от военнопромишления комплекс през 2016 г., направени чрез държавното...