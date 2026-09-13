Лондон доставя оръжия на Русия въпреки ембаргото
Преди два дни Дейвид Камерън обяви, че забраната се спазва
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Преди два дни Дейвид Камерън обяви, че забраната се спазва
Дамаск/ Бейрут. Израел е извършил две въздушни нападения на сирийско – ливанската граница късно в понеделник, съобщи ливанската държавна информаицонна...
Кайро. Руските министри на външните работи и на отбраната Сергей Лавров и Сергей Шойгу пристигнаха за разговори в Египет. Предполага се, че те ще вклю...