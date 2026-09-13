Ортопедите в „Сърце и Мозък“ Бургас използват единствена по рода си навигация при заместване на коленна става
Използването на навигационната система не оскъпява интервенцията за пациента
Следете всички новини, анализи и коментари за Ортопеди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Използването на навигационната система не оскъпява интервенцията за пациента
Единствена по рода си за България операция извършиха ортопедите на Университетска болница „Софиямед" съвместно с хирург от Словакия. Специалистите пос...
Изключително сложна операция по отстраняването на огромен тумор в областта на рамото и шията извършиха ортопедите на УМБАЛ „Софиямед". Интервенцията...