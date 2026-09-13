Искат 8 години затвор за антимафиот
Велико Търново. Осем години затвор за бившия шеф на Териториалното звено за борба с организираната престъпност във Велико Търново Орлин Тодоров поиска...
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Велико Търново. Осем години затвор за бившия шеф на Териториалното звено за борба с организираната престъпност във Велико Търново Орлин Тодоров поиска...
София. 5 години затвор по обвинението за длъжностно присвояване поиска прокуратурата за бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Днес се очаква делот...
Присъда за зам.-шефа на ГЕРБ - след евроизборите София. Ключовият свидетел по делото срещу бившия вътрешен министър Орлин Тодоров, който ръководеше а...
София. Ключовият свидетел по делото срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов Орлин Тодоров се появи в Съдебната палата доброволно, предаде БГНЕС...
София. Бившият шеф на РЗБОП - Велико Търново Орлин Тодоров е обявен за общодържавно издирване, съобщи БНР. Причината е, че той не е бил намерен в дома...
София. С днешното заседание на Софийски градски съд (СГС) се очаква да приключи процесът срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. На последно...