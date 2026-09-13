Зорницата ориса 2014 г.
През първото полугодие Венера помага на Телци и Близнаци след това на Стрелците
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През първото полугодие Венера помага на Телци и Близнаци след това на Стрелците
Бургас. С пожелания за здраве и късмет бе орисано първото бебе в община Бургас за 2014 година. Малката Мария, която се роди в дома си точно в десетата...
Можем ли да се смирим и обединим през 2014-а? Кои страхове, вражди и комплекси трябва да заключим в отминалата 2013-а? И как да станем по-добри, усмих...