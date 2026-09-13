5 стъпки, за да виждате аурата
Всички живи и неживи същества излъчват вибрации, известни като аура. Те отразяват физическото и психическото им състояние и се влияят от околната сред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ореол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всички живи и неживи същества излъчват вибрации, известни като аура. Те отразяват физическото и психическото им състояние и се влияят от околната сред...
Игуменът Симон иска нова комисия, която да следи реставрацията
Реставратори от Атон прибрали златния нимб, обясниха от Бачковския манастир
Бачково. Посегнаха и на Христос! Нагли апаши оставиха младенеца от чудотворната икона на Света Богородица от Бачковския манастир без ореол. Липсата на...