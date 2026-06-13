Израелски депутат в скандал с проститутки и дрога в Слънчев бряг
Лидер на Кнесета в скандал с български проститутки и дрога Заместник-председателя на израелския парламент Кнесета Орен Хазан няма да изпълнява длъжно...
Следете всички новини, анализи и коментари за Орен Хазан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лидер на Кнесета в скандал с български проститутки и дрога Заместник-председателя на израелския парламент Кнесета Орен Хазан няма да изпълнява длъжно...