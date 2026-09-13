Оракул каза кой печели Евро 2024
Почти всички прогнози на Валтер се сбъдват на терена
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Почти всички прогнози на Валтер се сбъдват на терена
Прогнозата на Брадатата Лили се оказа изключително напрегната и трудна
Сочи. Заек от Екатеринбург влезе в ролята на оракул за мачовете от хокейния турнир в Сочи. Белият пухкав бозайник живее в местния зоопарк вече се...
6-8 партии с шанс за парламента, показва трансцендентално изследване