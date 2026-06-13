Китайска компания иска да произвежда оптични кабели у нас
Китайската технологична компания „Хeнгтонг Оптик Илектрик" проявява интерес за инвестиции в България като част от стратегията си за експанзия на външн...
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Китайската технологична компания „Хeнгтонг Оптик Илектрик" проявява интерес за инвестиции в България като част от стратегията си за експанзия на външн...