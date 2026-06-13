Ананиев определи болниците, които ще лекуват от коронавирус
Болниците са разделени в два списъка - за пациенти в неусложнено състояние и за лечение на пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение
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Болниците са разделени в два списъка - за пациенти в неусложнено състояние и за лечение на пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение