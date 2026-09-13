Лъсна важен исторически факт! Кой е истинският връх Шипка
В момента два върха носят името Шипка. Вторият просто се пропуска
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В момента два върха носят името Шипка. Вторият просто се пропуска
Това е Опълчение, а не Мусала
"Във връзка с бежанците моментално трябва да се укрепи българската армия, да се види с какви сили разполага полицията и дали не трябва да се премине к...
Благоевград. "Благоевград заслужава и ще има национален музей на Македоно-Одринското опълчение и освободителните борби за обединение на България". Тов...