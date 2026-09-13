Показват парадната сабя на опълченец
В деня на Освобождението на Варна - 27 юли, в музея на Възраждането ще бъде връчена почетна грамота и благодарствено писмо на Христо Недялков. Неговия...
Следете всички новини, анализи и коментари за Опълченец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В деня на Освобождението на Варна - 27 юли, в музея на Възраждането ще бъде връчена почетна грамота и благодарствено писмо на Христо Недялков. Неговия...
В деня на Освобождението на Варна – 27 юли в музея на Възраждането ще бъде връчена почетна грамота и благодарствено писмо на Христо Недялков. Неговия...
Луганск. В сраженията със силоваците на правителството в Киев опълченците в Югоизточна Украйна започнаха да проявяват пълно себеотрицание. 54-годишния...