Солени глоби за лекари и болници заради фиктивно лечение
Пациенти с пиложение еЗдраве подали сигналите
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Пациенти с пиложение еЗдраве подали сигналите
Какво казват експертите
Ветровитото и сухо време в горещи летни дни води до силно изявени оплаквания
Новата дирекция за правата на пациентите към МЗ започна работа по сигнали
Сигналите от родни туристи за провалена почивка по българското Черноморие са малко
Повечето пациенти се възстановяват в рамките на няколко седмици
Завръщането на поп групата предизвика огромни вълнения
Серия от престъпления от сексуално естество са били извършени срещу жени в германския град Кьолн в нощта на Нова година, предаде Асошиейтед прес. Герм...
Фалшив зехтин се продава в магазините, алармираха граждани. В големи хранителни магазини се предлага зехтин екстра върджин с реклама, че е от Италия....
Жалбите на родилки и родители в Изпълнителната агенция "Медицински одит" тази година са два пъти повече в сравнение с миналата. Заради това специалист...
Мъж и жена са били приети вчера в УМБАЛСМ „Пирогов" заради горещините. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение пред "Фокус". Пациентите,...
До момента проверяващите екипи на МОН са констатирали три случая, свързани с некоректно поведение на квесторите към ученици по време на държавните зре...
Баните нямат врати
Благоевград. Кутия за жалби, сигнали, предложения и похвали поставиха във фоайето на община Благоевград. Достъп до нейното съдържание ще има само и ед...