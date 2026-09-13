Напусна ни голяма оперна певица
Голямата й роля е в "Бал с маски"
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Голямата й роля е в "Бал с маски"
Рая Тодева е с вечерен час, лекуваха се от алкохолизъм
Драматичната история на оперната певица и лекаря, която е с щастлив край
Протестът днес преминава под наименованието "Велико Народно въстание 3"
Оперната певица Веселина Кацарова е била нападната от арабски бежанци при опит да бъде ограбена в австрийския град Инсбрук, съобщава агенция АП. Пред...
Дарение от близо 10 хил. лв. направи българското сопрано Красимира Стоянова за купуване на нови музикални инструменти на Националното училище по изк...
Секслапсус на Маги Халваджиян свали напрежението в оспорвания финал на шоуто Хитът "Осъдени души" донесе победа на Християна Лоизу - кипърката с бълг...
София. Изложба, представяща знакови моменти от кариерата на легендарната оперна певица Райна Кабаиванска, бе открита днес в столицата. На събитието пр...
Тази сутрин в 6 часа почина известната българска оперна певица София Иванова. София Иванова е последната ученичка на големия български педагог, профе...