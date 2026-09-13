Над 10,6 милиона евро за интермодални оператори у нас
По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали
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По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали
Засегнати бяха ключови институции
Прилагането на това задължение по закон е единственият ефективен отговор на трайното неспазване на правата на потребителите от страна на тези оператор...
Vodafone, Telefonica, Orange и Deutsche Telekom настояват за промени, за да могат по-успешно да инвестират в мрежите си
15 младежи от Варна ще получат конкретни умения по операторско майсторство и режисура, сценографски техники в киното, видеозаснимане и монтаж. Обучен...
През последната година се е увеличила задлъжнялостта на българското население, сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в страната. Близ...
Трите мобилни оператора в България са санкционирани след сигнал до Върховна административна прокуратура, изпратен от окръжния прокурор на Сливен Пламе...
София. Днес влиза в сила ново тарифиране на разговорите ни с мобилни телефони. Мобилните оператори вече ще отчитат с точност до секунда. Те вече са дл...