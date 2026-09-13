Малки таланти представят мюзикъла за деца „Космическа приказка“
Малките таланти от детско-юношеската студия за опера и балет „Маргаритки“ в Стара Загора ще представят мюзикъла за деца „Космическа приказка“
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Малките таланти от детско-юношеската студия за опера и балет „Маргаритки“ в Стара Загора ще представят мюзикъла за деца „Космическа приказка“
София. Софийската опера и балет пуска в продажба билетите за летния фестивал „Опера в парка", който се провежда ежегодно в парка на Националната военн...
Фондация „Малък Зограф" представя отличени творби на деца на възраст 5-15 години
София. „Усещам в себе си огромна вътрешна енергия, силно желание да танцувам, да общувам с публиката с езика на балета!" Това са думи...
Велинград. Днес, на 1 октомври, Денят на музиката , Софийската опера и балет посети Велинград, родният град на гениалния ни певец Николай Гяуров. С...