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Opel хвърля ръкавица на Dacia

Opel хвърля ръкавица на Dacia

Opel ще разширява конкуренцията в сегмента на нискобюджетните автомобили. Това признава самият изпълнителен директор на германското поделение на GM Ка...

23 юли | 4:10
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