General Motors изтеглят Opel от Русия
General Motors ще промени бизнес модела си в Русия. От компанията съобщиха, че изтегля от местния пазар марката Opel, като този процес ще приключи до...
Следете всички новини, анализи и коментари за Opel. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
General Motors ще промени бизнес модела си в Русия. От компанията съобщиха, че изтегля от местния пазар марката Opel, като този процес ще приключи до...
Opel ще разширява конкуренцията в сегмента на нискобюджетните автомобили. Това признава самият изпълнителен директор на германското поделение на GM Ка...
Уникална услуга предлага Opel в България. Страната ни е сред първите, където работи новата платформа myOpel. Чрез нея собствениците на автомобили от...
Кросоувърът Mokka радва с вида си и богатото оборудване