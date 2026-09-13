Опасен астероид може да ни навести отново
Той прелетя покрай Земята през октомври тази година
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Той прелетя покрай Земята през октомври тази година
Смолян. От обсерваторията в Рожен засега отхвърлят страховете за опасен за Земята астероид и в момента не наблюдават тялото, засечено от НАСА. "За мом...
Нова специализирана обсерватория за наблюдаване на астероиди, застрашаващи Земята, на Юндола искат учени. Това съобщи за "Стандарт" доц. д-р Явор Шопо...