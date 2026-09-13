Бедствие удари старозагорско. Има съборени дървета и отнесени покриви
Общински служители разчистват пътища и дворове
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Общински служители разчистват пътища и дворове
Досегашният шеф на местния парламент Жеко Жеков е бил свален от поста след явно гласуване.
Частна фирма, която произвежда лютеница и кетчуп в старозагорското с. Ястребово ще инвестира и в оранжерийното производството на зеленчуци. Това съобщ...
София. Драгомир Стойнев пристигна на място, за да се запознае с последиците от наводненията предизвикани от поройния дъжд. Той посети и най-пострад...