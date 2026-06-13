Бързи и евтини кредити за бизнеса
Дават лесни заеми с 200 млн. лв. от ОП "Иновации и конкурентоспособност" Бюджет от 200 млн. лв. ще бъде отделен за евтини заеми за бизнеса. Средстват...
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Дават лесни заеми с 200 млн. лв. от ОП "Иновации и конкурентоспособност" Бюджет от 200 млн. лв. ще бъде отделен за евтини заеми за бизнеса. Средстват...