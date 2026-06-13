Какво не се прави на 12 юни според църковния и народния календар
Паметта на преподобния Онуфрий Велики се преплита с Петровия пост и старите славянски вярвания за здраве, труд и берекет
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Паметта на преподобния Онуфрий Велики се преплита с Петровия пост и старите славянски вярвания за здраве, труд и берекет
Онуфрий Велики починал с думите: „В Твоите ръце, Боже мой, предавам духа си.“