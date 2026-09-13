Голямо удобство в Албена. Запазваме онлайн чадър и шезлонг
Десислава Трифонова, „Албена“ АД: Въвеждаме пилотно нова дигитална система за резервиране и онлайн плащане на чадър и шезлонг
Следете всички новини, анализи и коментари за Онлайн Платформа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Десислава Трифонова, „Албена“ АД: Въвеждаме пилотно нова дигитална система за резервиране и онлайн плащане на чадър и шезлонг
Как да опознаеш един град, когато си турист и искаш да видиш най-емблематичните места по време на престоя си?!
Ефектът Preo дава невиждани отстъпки и сигурност за доставките, казва Мустафа Ахмедов
Габриела вдъхновява млади таланти
Чрез единна онлайн платформа земеделските производители от Централна и Източна Европа вече могат да представят стоките си в Китай. За да се възползват...