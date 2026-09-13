YouTube представи ключовите си приоритети
Създателите ще могат да разширят опцията за разказване на истории
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Създателите ще могат да разширят опцията за разказване на истории
Проектът включва правила за защитата на потребителите и децата
Проверяваме 54 печатни издания, а в близките седмици вероятно ще проверяваме и онлайн издания. Това съобщи говорителят на НАП Росен Бъчваров. "Провер...