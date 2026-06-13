УниКредит: Инвестициите в дълголетието, изкуствения интелект и устойчивостта са следващите ключови тенденции на световните пазари
Значими са диверсифицираното портфолио и стратегическото използване на различни инвестиционни инструменти
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Значими са диверсифицираното портфолио и стратегическото използване на различни инвестиционни инструменти