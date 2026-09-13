Lоuis Tomlinson от One Direction за първи път в България на 18 септември
Турнето на поп звездата в Европа започна
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Турнето на поп звездата в Европа започна
Черил Фернандес-Версини, бившата госпожа Ашли Коул, заби певеца на "One Direction" Лиъм Пейн. Двамата са излизали тайно от дълго време, според в. "Сън...
Новината за напускането на Зейн Малик от любимата на милиони тийнейджърки момчешка група One Direction причини вълна от разплакани снимки, отчаяни туи...
Публиката в театър "Нокиа" в Лос Анджелис избухна в смях на церемонията за раздаването на Американските музикални награди. Водещият, рапърът Питбул, б...
Лос Анджелис. Британската група One Direction триумфира на Американските музикални награди с отличия в две от най-оспорваните категории. Младите момч...
Лондон. Момчетата от бой-бандата One Direction заемат челните позиции в класацията на най-влиятелните Twitter акаунти на Великобритания, съобщава „Тел...