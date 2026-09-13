Христо Смоленов: "Нашият народ е непобедим"
Омуртаг е изпреварил с 3 века математика Фибоначи
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Омуртаг е изпреварил с 3 века математика Фибоначи
Според състава на въззивната инстанция, престъплението е извършено при пряк умисъл
Водният режим продължава от 6:00 до 9:00 ч. и от 16:30 до 21:00 ч.
Вчера се гласуваше общо в 15 селища, като 13 от тях бяха села
Време е за ново начало и вярвам, че на 27 октомври с номер 8 в бюлетината ще постигнем успех, каза още той
Ето с колко жители са те
Съдът обяви за недействителен избора на Ешреф Хасанов Ешрефов за кмет на
В момента Ешрефов е с наложена мярка „домашен арест“
Ешреф Ешрефов положи за втори път клетва като градоначалник
След повторното преброяване на гласовете
Решението е окончателно
Мярката беше гледана при закрити врати
Искам да спра монопола и да променя управлението, казва кандидатът на ДПС за кмет на града
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Убийство пред очите на всички
По случая има няколко задържани
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Започва да действа от следващата година