Копенхагенският атентатор се заклел пред ИД във Фейсбук
Омар Абдел Хамид Ал Хусейн, който се смята за извършителя на атаките в Копенхаген, дал клетва за вярност към лидера на "Ислямска държава" в Фейсбук. Т...
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Омар Абдел Хамид Ал Хусейн, който се смята за извършителя на атаките в Копенхаген, дал клетва за вярност към лидера на "Ислямска държава" в Фейсбук. Т...