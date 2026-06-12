Копенхагенският атентатор се заклел пред ИД във Фейсбук

Омар Абдел Хамид Ал Хусейн, който се смята за извършителя на атаките в Копенхаген, дал клетва за вярност към лидера на "Ислямска държава" в Фейсбук. Т...