Оманският фонд заведе иск срещу България заради КТБ
Оманският фонд е подал иск в арбитражен съд заради колапса на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това съобщи Reuters, позовавайки се на информация на...
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Оманският фонд е подал иск в арбитражен съд заради колапса на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това съобщи Reuters, позовавайки се на информация на...
Най-големият държавен резервен фонд на Оман започна законови действия срещу българското правителство заради фалита на Корпоративна търговска банка (КТ...
Оманският фонд официално е подал оферта за Корпоративна търговска банка на 29 октомври, според документ, публикуван от БГНЕС. Оманският фонд очаква о...
Държавата може да подпомогне финансово спасяването на Корпоративна търговска банка, но само след пълен анализ, доказващ възможността за нейното възста...
София. Оманският държавен фонд е изпратил писмо до БНБ с искане за разговори с правителството и БНБ за Корпоративна търговска банка, съобщи пресцентър...
Централната банка очаква конкретни предложения за укрепване на трезора Изненадващо Цветан Василев дал план за спасяване на КТБ, става ясно от съобщен...
Централната банка очаква конкретни предложения за укрепване на трезора Оманският фонд и Бромак са заявили желанието си да спасят КТБ, става ясно от с...