Независимите предизвикват "Икар"-ите
Театърът ще продуцира пиеса от Елена Алексиева, създадена за отличниците на 2015-а Още със старта си "Независим театър" отправи предизвикателство към...
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Театърът ще продуцира пиеса от Елена Алексиева, създадена за отличниците на 2015-а Още със старта си "Независим театър" отправи предизвикателство към...