Задава се нова холивудска двойка
Хари Стайлс и Оливия Уайлд са били забелязани да се държат за ръце на сватбата на техен приятел
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Хари Стайлс и Оливия Уайлд са били забелязани да се държат за ръце на сватбата на техен приятел
Оливия Уайлд сподели, че кариерата й в киното се е отприщила след развода й. Тя имаше 8-годишен брак с италианеца Тао Располи. В момента 30-годишната...
Оливия Уайлд споделя, че се чувствала много секси и женствена, докато била бременна. През цялото време практикувала пилатес соул сайклинг - вариант на...
Прелестната актриса Оливия Уайлд роди момченце. 30-годишната звезда на Холивуд и годеникът й и колега Джейсън Судейкис се сдобиха с първороден син, ко...
Оливия Уайлд сама поискала да свали дрехите си за секс сцена от нови си филм Drinking Buddies. 29-годишната актриса, известна от сериала "Доктор Хаус"...
Актрисата Оливия Уайлд разтръби, че е отвратена от дами с пластични корекции по тялото си. "Такива жени направо ме натъжават. Дори ме отвращават. При...