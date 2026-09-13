Сребро и два бронза за математиците ни от олимпиадата в Русия
378 ученици от Русия, както и гост отборите на България и Китай, участваха в състезанието в Перм
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378 ученици от Русия, както и гост отборите на България и Китай, участваха в състезанието в Перм
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