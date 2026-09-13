Боксьорите ни от Лондон били здрави
Карантината на делегацията ни изтича идния вторник
Следете всички новини, анализи и коментари за Олимпийска Квалификация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Карантината на делегацията ни изтича идния вторник
След турските има и хървати
Даниел Чамов спечели последния мач
Йонузова и Русонов паднаха на старта на олимпийската квалификация
Стойка Кръстева тръгна с успех към Токио
Боян Асенов падна още в I кръг на олимпийската квалификация
Двама българи излизат на ринга в Лондон днес
В другия мач Словения среща Франция
Двубоят е от 15,30 ч и ще бъде излъчен по БНТ3
Нашите момичета загубиха срещата с 1-3 гейма
Националите излизат срещу Франция на старта на олимпийската квалификация в Берлин
Националите сразиха Египет с 3:0
Селекционерът на волейболистите разкри списъка с играчи за олимпийската квалификация
Волейболистът разкри, че има няколко контузии
България е със Сърбия, Холандия и Франция
България поведе с 2:0, но не успя да надвие олимпийските шампиони във Варна
Мачът с Бразилия в неделя ще реши кой взима квотата за Токио
Националите взеха първия мач с 3:1
Олимпийските шампиони сразиха Пуерто Рико с 3:0
България играе с Египет в първия си мач от олимпийската квалификация във Варна довечера