Бивш украински депутат бе убит в Киев
Четвърти съюзник на Янукович умира при неясни обстоятелства В Киев бе убит бившият депутат във Върховната рада от Партията на регионите Олег Калашник...
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Четвърти съюзник на Янукович умира при неясни обстоятелства В Киев бе убит бившият депутат във Върховната рада от Партията на регионите Олег Калашник...