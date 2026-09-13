"Олд Трафорд" отнесе "червените дяволи"
Лондончани съсипа Юнайтед с нови два гола дело на Кулушевски
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Лондончани съсипа Юнайтед с нови два гола дело на Кулушевски
Поредна терористична заплаха разлюля футболния свят. Мачът между "Ман Юнайтед" и "Борнемут" бе отложен заради съмнения за бомба на "Олд Трафорд". Паке...
Ливърпул вкара изключително ценен гол в края на първото полувреме и изравни за 1:1 срещу Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" в реванша от осминафиналит...