Енимехмедов: Показах на политиците, че не са недосегаеми
София. „Показах на политиците, че не са чак толкова недосегаеми. Сега те ме игнорират, но след време може аз да ги игнорирам тях". Това е заявил Октай...
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София. „Показах на политиците, че не са чак толкова недосегаеми. Сега те ме игнорират, но след време може аз да ги игнорирам тях". Това е заявил Октай...
За втори път болежки на почетния председател на ДПС Ахмед Доган може да отложат насроченото за днес дело срещу нападателя му Октай Енимехмедов. Вчера...
София.Октай Енимехмедов, който три пъти дръпна спусъка срещу почетния председател на ДПС Ахмед Доган на 19 януари в НДК, иска от съда да го пусне от а...
София. Цената на пистолета на Октай скочи двойно. Преди опита за покушение срещу Ахмед Доган този модел е струвал около 30-35 лева. От събота насам об...
София. Към настоящия момент Октай Енимехмедов продължава да мълчи пред разследващите, съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, във връз...
Не е необходимо да се търси отговорност от делегатите, каза Кокинов
Нападателят не е искал да убива Доган, а да направи политически преврат