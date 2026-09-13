Бойко към Юнкер и Туск: "OXI" за Ципрас

Борисов не е съгласен страната ни да дава заеми на Гърция Премиерът Бойко Борисов е дал ясен знак на шефа на ЕК Жан-Клод Юнкер и председателя на ЕС Д...