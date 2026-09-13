Всичко за Охи

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Охи Гърция изруча жабетата?

Охи Гърция изруча жабетата?

Ако Атина не бъде извадена от еврозоната, следва безкрайна агония В последните дни често се прави следната аналогия: "Гърците отхвърлиха с референдум...

13 юли | 5:20
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Голямо ОХи за Европа

Голямо ОХи за Европа

Гърция шокира Европа с "ОХи" (в превод "не") на референдума в неделя. Южните ни съседи отхвърлиха строгите мерки за икономии на кредиторите напук на в...

05 юли | 20:09
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