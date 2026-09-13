Бойко към Юнкер и Туск: "OXI" за Ципрас
Борисов не е съгласен страната ни да дава заеми на Гърция Премиерът Бойко Борисов е дал ясен знак на шефа на ЕК Жан-Клод Юнкер и председателя на ЕС Д...
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Борисов не е съгласен страната ни да дава заеми на Гърция Премиерът Бойко Борисов е дал ясен знак на шефа на ЕК Жан-Клод Юнкер и председателя на ЕС Д...
Ако Атина не бъде извадена от еврозоната, следва безкрайна агония В последните дни често се прави следната аналогия: "Гърците отхвърлиха с референдум...
Гърция шокира Европа с "ОХи" (в превод "не") на референдума в неделя. Южните ни съседи отхвърлиха строгите мерки за икономии на кредиторите напук на в...