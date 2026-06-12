Предотвратиха кървава баня в Канада
Канадската полиция е предотвратила кървава баня в град Халифакс, провинция Нова Скотия. Униформените съобщиха пред медиите, че са спрели въоръжена гру...
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Канадската полиция е предотвратила кървава баня в град Халифакс, провинция Нова Скотия. Униформените съобщиха пред медиите, че са спрели въоръжена гру...