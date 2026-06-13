Балкан опера правим с Белград
Мрежа от оперни театри на Балканите, която да обедини усилията за оцеляване на жанра, е добър и работещ вариант за новия директор на храма на белканто...
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Мрежа от оперни театри на Балканите, която да обедини усилията за оцеляване на жанра, е добър и работещ вариант за новия директор на храма на белканто...