Битката с огнената лавина! Още един хеликоптер идва у нас
Битката с огнената лавина у нас продължава. Днес се очаква у нас да пристигне и четвъртият последен хеликоптер, който България поиска по Механизма з...
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Битката с огнената лавина у нас продължава. Днес се очаква у нас да пристигне и четвъртият последен хеликоптер, който България поиска по Механизма з...