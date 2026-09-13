Офшорки ще може да държат до 10% от застрахователи
Офшорни компании ще могат да притежават до 10% от капитала на банки, застрахователни и пенсионни дружества, както и предприятия за колективно инвестир...
Следете всички новини, анализи и коментари за Офшорни Компании. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Офшорни компании ще могат да притежават до 10% от капитала на банки, застрахователни и пенсионни дружества, както и предприятия за колективно инвестир...
Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър (2009-2013) Панамската афера ще има много сериозно отражение. В Лондон разговорите във финансовия сект...
Изтичане на 11,5 милиона документи от адвокатска фирма в Панама разкрива как богатите и могъщи хора, включително и руският президент Владимир Путин, у...
Руското правителство одобри нов данък закон за ограничаване на руските компании и физически лица, които използват офшорни данъчни убежища, предаде Рой...
София. Фирми с офшорна регистрация или собственост няма да бъдат допускани до 28 икономически дейности. Това приеха окончателно депутатите с промените...