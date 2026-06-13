О.р. Милов: Истината за армията ни съвсем не е празнична
Председателят на офицерската легия "Раковски", офицерът от резерва Иван Милов, коментира, в Деня на Българската армия, че истината за армията ни сега...
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Председателят на офицерската легия "Раковски", офицерът от резерва Иван Милов, коментира, в Деня на Българската армия, че истината за армията ни сега...